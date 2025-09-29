Karşıyaka Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ünal’dan çöp çıkışı!

Cadde ve sokaklardaki çöpler yağmurun da etkisi ile etrafa yayılırken Karşıyaka Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Hasan Ünal'dan toplanman çöplerle ilgili açıklama geldi. Ünal, her ay vatandaşların İZSU faturaları üzerinden belediyeye 26,5 milyon TL katı atık bedeli ödediğini belirten Ünal: "Ancak belediye bu paranın karşılığında en temel görevini bile yerine getirmiyor. Karşıyaka Belediyesi bu bedeli sadece çöp toplama hizmeti için tahsil etmektedir. Geri dönüşüm ve bertaraf işlemleri ise İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca ücretlendirilmektedir. Yani Karşıyaka Belediyesi'nin topladığı bu para yalnızca çöp toplamak için kullanılmalıdır. Buna rağmen Karşıyaka'nın sokakları çöplerden geçilmiyor. Vatandaşın alın teriyle ödediği paralar nereye gidiyor? Bu paralar kimlerin cebine akıyor?" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ ÇÖP TOPLAMA VE BERTARAF İÇİN PARASINI PEŞİNEN ÖDÜYOR

Ünal, örnek olarak vatandaşa gönderilen bir faturayı basına göstererek şunları kaydetti: "İzmirli vatandaşlarımız su faturalarını öderken temizlik hizmeti için ayrı ayrı kalemler altında bedel ödemektedir. Örneğin ekte sunduğumuz faturada görüleceği üzere; Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) olarak 49,50 TL, İlçe Belediyesi Katı Atık Toplama Bedeli olarak 90 TL, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Bedeli olarak 39,75 TL tahsil edilmektedir. Yani vatandaş hem ilçe belediyesine hem de Büyükşehir'e çöp toplama ve bertaraf için parasını peşinen ödemektedir. Ama gelin görün ki, parasını ödediği hizmeti alamamakta, çöpler sokaklarda birikmektedir."

HALKTA ADALETSİZLİK HİSSİ DERİNLEŞİYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Hasan Ünal, bu tablonun halkta derin bir adaletsizlik hissi yarattığını vurgulayarak, "Vatandaş faturada kalem kalem ödediği bu bedelleri görünce doğal olarak şunu soruyor: 'Ben paramı ödüyorum, peki hizmetim nerede?' İnsanlarımız hem ilçe belediyesine hem büyükşehire parasını veriyor, ancak karşılığında temizlik hizmeti alamıyor. Bu durum adalet duygusunu zedeliyor, halkı kandırılmış hissettiriyor." İfadelerini kullandı.

TOPLANAN BU PARA İLE MAAŞLAR RAHATLIKLA ÖDENEBİLİR

Toplanan bu parayla temizlik işçilerinin maaşlarının da rahatlıkla ödenebileceğini söyleyen Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aylık gelen ortalama 26,5 milyon TL ile işçilerimizin maaşlarının önemli bir kısmı çok rahat ödenebilir. Eğer bu kaynak yerinde kullanılsa, işçi kardeşlerimiz maaşlarını almak için kapı kapı dolaşmaz, emekçi arkadaşlarımız iş bırakmak zorunda kalmazdı. Belediyeye soruyorum: Temizlik işçilerinin hakkı olan bu maaşları nerede kullanıyorsunuz? Karşıyaka halkını neden mağdur ediyorsunuz?" dedi.

İZMİR'İN BİRÇOK İLÇESİNDE DE AYNI DURUM SÖZ KONUSU

Ünal, sorunun sadece Karşıyaka'ya özgü olmadığını, İzmir'in birçok ilçesinde aynı tablonun yaşandığını da belirtti: Ünal: "Bu mesele sadece Karşıyaka'nın değil, İzmir'in birçok ilçesinin sorunu haline gelmiştir. Vatandaşlarımız tüm ilçelerde çöp toplama bedelini ödüyor, fakat belediyeler bu en temel görevi dahi yerine getiremiyor. Bu yönetim anlayışı hem hukuken hem de vicdanen büyük bir sorumsuzluktur."

HALKIMIZ KANDIRILIYOR

Ünal, belediyeyi sert sözlerle eleştirerek, "Çöp toplayamayan, işçisine maaş ödeyemeyen bir belediye anlayışıyla karşı karşıyayız. Halkımız kandırılıyor, alın teriyle ödediği paralar heba ediliyor. Bu rezaletin hesabını bir gün mutlaka verecekler. Biz hem halkımızın hem işçimizin hakkının takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.