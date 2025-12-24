Kars’ta feci kaza: Yük treni hemzemin geçitte kamyona çarptı! 1 ölü

Feci olay, Kars merkezine bağlı Cumhuriyet köyünde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki yük treni, A.S. Ç.'nin kullandığı ve rayların üzerinden geçmeye çalışan kamyona çarptı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın şiddetiyle A.S.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.