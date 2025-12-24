Haberler Yaşam Haberleri Kars'ta feci kaza: Yük treni hemzemin geçitte kamyona çarptı! 1 ölü
Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:22 Son Güncelleme: 24.12.2025 15:23

Kars'ta hemzemin geçitte yolun karşısına geçmeye çalışan kamyona, yük treni çarptı. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Feci olay, Kars merkezine bağlı Cumhuriyet köyünde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki yük treni, A.S. Ç.'nin kullandığı ve rayların üzerinden geçmeye çalışan kamyona çarptı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle A.S.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan kaza sonrası demiryolu bir süreliğine trafiğe kapatılırken, ekiplerin enkaz kaldırma çalışmalarının ardından demiryolu yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

