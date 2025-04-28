Kars’ta izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Jandarma yetkilileri, kültürel ve tarihi değerlerin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece gündüz demeden çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tarihi ve kültürel mirasımızı korumak, emniyet ve asayişi sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin görevimizin başındayız. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını ve şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmelerini önemle rica ediyoruz." denildi.

Olay yerinde yapılan aramalarda; 2 dedektör, el telsizi, 2 kürek ve levye ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.