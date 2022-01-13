Haberler Yaşam Haberleri Kars’ta kar ve tipiden 65 köy yolu ulaşıma kapandı
Giriş Tarihi: 13.1.2022 16:53

Kars’ta kar ve tipiden 65 köy yolu ulaşıma kapandı

İHA
Kars’ta kar ve tipiden 65 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars’ta kar yağışı ve tipiden dolayı 65 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve tipiden dolayı kapanan köy yolları İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince açılıyor.

Kentte kar yağışı ve tipiden Merkeze bağlı 12, Akyaka'da 2, Arpaçay'da 17, Kağızman'da 11, Sarıkamış'ta 15, Selim'de 1 ve Susuz'da 7 olmak üzere toplam 65 köyün Kars ile bağlantısı kesildi. Kentte bağlantısı kesilen yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürüyor.
Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışmaları tipi olumsuz etkiliyor. Ekiplerin yolların açılması için birçok noktada çalışma yürütüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Koca detayları duyurdu! Karantina ve PCR testinde yeni dönem
47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı oldu! Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu!
SON DAKİKA: Avukat Dilara Yıldız'dan acı vasiyet! Kan donduran cinayetten aylar önce...
Son dakika: Fatih Terim'den bomba açıklamalar: "Onlar beni sırtımdan vurdu"
SON DAKİKA | Otomobil için yeni ÖTV düzenlemesi geldi! ÖTV matrahı kararıyla oranlar değişti: Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekile toz kondurmadı! Yine hükümeti suçladı...
Türkiye’nin en uzun bacaklı mankeniydi... Yağmur Ayaz: Sadece zengin sevgilisi olanlar podyuma çıkıyor
Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!
Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı
Son dakika: Ahmet Çalık'ın ölümünde çarpıcı iddia... Yollardaki bu tehlikeye dikkat!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kars’ta kar ve tipiden 65 köy yolu ulaşıma kapandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA