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Giriş Tarihi: 14.5.2024 17:10 Son Güncelleme: 14.5.2024 17:28

Kars'ta mide ve bağırsağından uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı

Kars İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Iğdır'dan Kars'a uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kars’ta mide ve bağırsağından uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı

Iğdır-Kars kara yolu Ölçülü köyü yakınlarında durdurulan ticari taksideki M.A'nın (48) hareketinden şüphelenen ekipler, yolcunun üst aramasını yaptı.

Üst aramasında bir şey bulunamayan şüpheli, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada çekilen röntgende M.A'nın mide ve bağırsağında kapsüller halinde 2 parça sentetik uyuşturucu olduğu belirlendi. Şüphelinin mide ve bağırsağından 80 gram uyuşturucu çıkartıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kars'ta mide ve bağırsağından uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı
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