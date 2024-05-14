Kars’ta mide ve bağırsağından uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı

Iğdır-Kars kara yolu Ölçülü köyü yakınlarında durdurulan ticari taksideki M.A'nın (48) hareketinden şüphelenen ekipler, yolcunun üst aramasını yaptı.

Üst aramasında bir şey bulunamayan şüpheli, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada çekilen röntgende M.A'nın mide ve bağırsağında kapsüller halinde 2 parça sentetik uyuşturucu olduğu belirlendi. Şüphelinin mide ve bağırsağından 80 gram uyuşturucu çıkartıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.