Kars’ta otomobil tıra çarptı! 1 yaralı

Kaza, Sarıkamış ilçesine bağlı Hamamlı köyü mevkisinde meydana geldi. Şükrü A. yönetimindeki otomobil, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, uygulama noktasında durdurulan tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hasar gören otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.