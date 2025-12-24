Haberler Yaşam Haberleri Kars'ta yük treni kamyona çarptı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:10

Kars'ta yük treni kamyona çarptı: 1 ölü

Kars'ta yük treninin hemzemin geçitte taş yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Volkan KARABAĞ
Kars’ta yük treni kamyona çarptı: 1 ölü
  • ABONE OL

Kaza, Kümbetli köyü mevkiindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan taş yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Ali Sinan Çelik (34) olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kars'ta yük treni kamyona çarptı: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz