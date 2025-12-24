Kars’ta yük treni kamyona çarptı: 1 ölü

Kaza, Kümbetli köyü mevkiindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan taş yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Ali Sinan Çelik (34) olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.