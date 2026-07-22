Haberler Yaşam Haberleri Kars'ta zincirleme kaza: 8 yaralı
Giriş Tarihi: 22.07.2026 18:23 Son Güncelleme: 22.07.2026 18:35

Kars'ta zincirleme kaza: 8 yaralı

Kars'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İHA
Kars’ta zincirleme kaza: 8 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, Kars merkeze bağlı Paşaçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kümbetli köyü istikametinden kent merkezine seyreden otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Aynı güzergahta seyreden bir aracın da karıştığı kazada 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kars'ta zincirleme kaza: 8 yaralı

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis, trafik ve AFAD ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KARS #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kars'ta zincirleme kaza: 8 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA