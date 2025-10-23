Kars'tan Kocaeli'ye uzanan kanlı hesaplaşma! Katilden pes dedirten "kan davası gütmedim" savunması!

Kan davası iddialarını Kars'tan Kocaeli'ye taşıyan olayın kökeni, yaklaşık 3 yıl önce Kars'ta Hakan B. ve Maksut Beğtaş aileleri arasında başlayan mera ve muhtarlık anlaşmazlığına dayanıyor.
OLAYIN GEÇMİŞİ: İKİ AİLE ARASINDAKİ KANLI HESAPLAŞMA
İddiaya göre, bu anlaşmazlık sonucunda çıkan silahlı çatışmada Uğurcan B.'nin babası Hakan B. hayatını kaybetti. Yaşadığı travmayı atlatamadığını ve psikolojisinin bozulduğunu belirten Uğurcan B. (22), olaydan yaklaşık 1 yıl sonra, 6 Ocak tarihinde Kocaeli 4 Temmuz Mahallesi Eski İzmit Caddesi'nde ATM önünde bekleyen Maksut Beğtaş'ı (56) silahlı saldırı sonucu öldürdü.
İKİNCİ CELSEDE ÇARPICI SAVUNMA: "KAN DAVASI GÜTSEYDİM OĞLUNU ÖLDÜRÜRDÜM"
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Uğurcan B. dikkat çeken bir savunma yaptı. "Kan davası niyeti gütmedim" diyen sanık, niyetinin kan davası olmadığını şu sözlerle vurguladı: "Kan davası gütseydim Maksut'un oğlu olan Gökhan'ı öldürürdüm. Ben, babamın öldürülmesine azmettiren Maksut Beğtaş olduğu için onu öldürdüm. Tahliyemi istiyorum."
MAHKEMEDEN KRİTİK TALEP: AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENİLDİ
Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti, davada kritik bir karar aldı. Heyet, Uğurcan B.'nin üzerine atılı "kan gütme saikiyle kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçları yönünden, eyleminin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığı veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalıp azalmadığı hususunda İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan kurul raporu düzenlenmesini talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
İLK CELSE İFADESİ: "OLAY SEBEBİYLE PİŞMAN DEĞİLİM"
Sanık Uğurcan B., ilk celsede verdiği ifadede, babasının ölümünün ardından yaşadığı travmayı atlatamadığını ve psikolojisinin bozulduğunu belirtmişti. Maksut Beğtaş'ı gördüğünde "Olayın meydana getirdiği sinir ile öfkeyi aşamadım ve olayı gerçekleştirdim" diyen Uğurcan B., ifadesini "Olay sebebiyle pişman değilim" sözleriyle tamamlamıştı. Bu ifadeler, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.