Kars'tan Kocaeli'ye uzanan kanlı hesaplaşma! Katilden pes dedirten "kan davası gütmedim" savunması!

İKİNCİ CELSEDE ÇARPICI SAVUNMA: "KAN DAVASI GÜTSEYDİM OĞLUNU ÖLDÜRÜRDÜM"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Uğurcan B. dikkat çeken bir savunma yaptı. "Kan davası niyeti gütmedim" diyen sanık, niyetinin kan davası olmadığını şu sözlerle vurguladı: "Kan davası gütseydim Maksut'un oğlu olan Gökhan'ı öldürürdüm. Ben, babamın öldürülmesine azmettiren Maksut Beğtaş olduğu için onu öldürdüm. Tahliyemi istiyorum."