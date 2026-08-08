Kartal’da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil araçlara çarpıp takla attı: Kaza anı kamerada

'İKİ TANE ARAÇ HIZLI VE YARIŞIYORDU'

Kazada aracı hasar gören Alaaddin Yılmaz, "Sabahın erken saatinde caddedeki sesi duyup uyandık. Baktık aracımız yerinde değil. Aşağıya indik, bu hadiseyi gördük. Büyük bir ihtimalle yukarıdan gelen iki tane araç hızlı ve yarışıyordu. Ben görmedim ama öyle söylüyorlar. Kaza yapan araç tekerleğini kaldırıma çarptı. Havalanıp önce birinci araca çarptı, o kaydı ikinciye vurdu, ikincide üçüncüye çarptı. Zincirleme bir kaza yani. Sorun şu, sabahın erken saatlerinde nasıl oluyor da yarış yapıyor? Bu yarış yapanların psikolojik durumları nedir? Bütün mesele bu. Sabahın altısında nasıl yarış oluyor?" dedi.