Karttan kesilen usulsüz komisyon yargıdan döndü

Tunceli'de araç muayenesi yaptıran M.T. isimli vatandaş, ödemeyi kredi kartıyla tek çekim olarak gerçekleştirdi. Vatandaştan, muayene ücretinin yanı sıra kredi kartıyla ödeme yaptığı gerekçesiyle 127.62 TL de ödeme kuruluşu hizmet bedeli kesintisi yapıldı. Bu miktarın iadesinin sağlanması amacıyla durumu tüketici hakem heyetine taşıyan M.T.'nin talebi, Tunceli İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'nca reddedildi. Bunun üzerine M.T., avukatı aracılığıyla Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Tunceli Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı kararının kaldırılması istemiyle dava açtı.Tüketici Mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Tunceli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, hakem heyeti kararını kaldırarak tüketiciden hizmet bedeli olarak alınan 127.62 TL'nin davacıya verilmesine karar verdi.Mahkeme kararında, "Bilindiği üzere 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kerdi Kartları Kanunu'nun 17. maddesi gereğince üye işyerlerinin kart hamilinden kartın kullanımından dolayı komisyon veya benzeri bir isim adı altında ilave bir ödeme elde edemeyeceğini dikkate alınan mahkememizce davanın kabulü ile Tunceli İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'nın kararının iptaline, tüketiciden ödeme kuruluşu hizmet bedeli olarak alınan 127.62 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine" şeklinde hüküm kurdu.Karar, milyonlarca araç sahibi için emsal teşkil ederken davanın avukatı Haydar Doğan, kararın emsal nitelikte olduğuna, haksız yere komisyon ödeyen tüm vatandaşların benzer şekilde ücretleri geri alabileceklerini söyledi.