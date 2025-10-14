Kartvizit delil sayılmadı takılar kız tarafında kaldı

Hatay'da kızın nişanı atmasının ardından takılan ziynet eşyalarının iadesiyle ilgili dava Yargıtay'a taşındı. Davacı erkek tarafı, T.C. kimlik numarasıyla açtığı davada, nişanda kıza altın set, 6 burma bilezik, bir bileklik ve yüzükler takıldığını, nişanın haksız şekilde kız tarafından bozulduğunu belirtti. 300 bin TL değerindeki takıların aynen ya da bedeliyle iadesini istedi. Kız tarafı ise takıların davacının babası tarafından alındığını ve nişanın erkek tarafından bozulduğunu savundu. Yerel mahkeme davayı reddetti. Yargıtay, "Anne-babanın taktığı takılar nişanlıya verilmiş sayılır" diyerek kararı bozdu. Mahkeme, 6 bilezik, 1 bileklik ve 2 yüzüğün iadesine hükmetti. Kız tarafı kararı tekrar Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, sunulan video, fotoğraf ve kuyumcu kartvizitinin bileklik için delil sayılamayacağına karar vererek bu kısmı bozdu.