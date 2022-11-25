Kaş Plajları ve Koyları - Kaş’ta Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar

Kaş'ta gezilecek koylar sayıca fazladır. Hepsi birbirinden güzel olan Kaş plajları yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Her yıl binlerce turisti ağırlayan Kaş'ta denize girilecek yerler arasında hem taşlık hem de kumsal olanlar vardır. Kaş'ın en güzel koylarının bazıları şehir merkezindeyken bazıları da araçla gidilebilecek mesafede bulunan Kalkan, Çukurbağ gibi mahallelerindedir. Tabi tekne turları ile gidilen benzersiz güzellikte koyları da vardır.

Kaşın En Güzel Koyları

İster yürüyerek ister tekneyle, isterseniz de aracınızla kaşta bulunan güzel koyları ziyaret edebilirsiniz. Sizler için düzenlemiş olduğumuz Kaş koyları…

Kekova Koyu

Araçla ya da Kaş'tan kalkan tekne turları ile gelinebilir. Cam gibi berrak denizi, tarihi sualtı kalıntıları ile dikkat çeken Kekova koyu turistlerin ilgi odağıdır. Bünyesinde Üçağız ve Kaleköy koyunu da bulunmaktadır. Ayrıca Kekova'ya gelenler koy ile aynı isimli kaleyi de gezebilirler.

Hidayet Koyu

Hidayet Koyu, Kaş merkezine 2.5 kilometre mesafede bulunan Çukurbağ Yarımadası içinde bir koydur. Hidayet Koyu'na şehir merkezinde toplu taşıma aracı ya da şahsi aracınızla gidebilirsiniz. Bu koyda deniz kaplumbağalarını ve birçok renkli balıkları görebilirsiniz.

İnönü Koyu

Kaş'tan kalkan tekne turlarının mutlak bir durağı olan İnönü Koyu yüzme severler için muhteşem bir durak. Karayolu olmadığı için yalnız deniz araçları ile gidilebilir.

Yağlıca Koyu

Profesyonel dalış yapanların sıklıkla tercih ettiği bu koy Kaş-Kekova tekne turların uğrak noktalarından biridir. Derin suları vardır ve deniz canlılığı bakımından zengin bir koydur. Maalesef bu koya da kara yolu ile ulaşım yoktur.

Fırnaz Koyu

Kaş ile Kalkan arasında bulunan bu koy tarihi izler taşıdığından koruma altına alınmıştır. Kaş'tan ya da Kalkan'dan tekne ile ulaşım yapılmaktadır.

Liman Ağzı Koyu

Kaş limanından kalkan motorlu kayıklarla ulaşabileceğiniz bu koy turistlerin tercih ettiği koylardan. Koy içinde çok sayıda tesisin bulunması ve Kaş merkezine 12-20 dk mesafede oluşu tercih edilmesini arttırıyor. Burada bulunan bazı tesisler konaklama imkânı da sunmaktadır. Ayrıca harika bir denize sahiptir.

Kaş Plajları Neledir?

Kaputaş Plajı

Kaş ile Kalkan arasındaki yolda bulunan bu plaj kum, çakıl karışımı bembeyaz bir plaja ve turkuaz rengi bir denize sahiptir. Türkiye'nin dünyaca meşhur en güzel plajlarından bir tanesidir.

Küçük Çakıl Plajı

Adından da anlaşılacağı gibi çakıllardan oluşan küçük plajı olan küçük bir koydur.

Kaş şehir merkezinde diyebiliriz. Yürüyerek 5-10 dakika içinde ulaşabilirsiniz. Koyun iki yanında ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz işletmeler bulunur.

Büyük Çakıl Plajı

Küçük Çakıl Plajı'na giden yol üzerinden devam ederek 20 dakikalık bir yürüyüşün ardından bu plaja ulaşabilirsiniz. Küçük Çakıl Plajına göre daha geniş bir plajdır. Plaj etrafında şemsiye, şezlong ve diğer günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak tesisler vardır.

İnce Boğaz Plajı

Çukurbağ Yarımadasına giden yol üzerinde bulunan İnce Boğaz Plajı, Kaş marina manzarasına sahip bir koydur. Deniz suyu içte kaldığından dolayı daha sıcaktır. Şehir merkezinden yürüyerek rahatlıkla ulaşılabilir.