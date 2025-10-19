Sarıyer’de kasap dükkanına kurşun yağmuru: Şüpheliler 15 ve 16 yaşında! ‘Size kız vermeyiz’ meselesi...

KASAP DÜKKANINA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay günü şüpheli 2 kişiden biri, akşam saatlerinde motosikletle önünden geçtikleri kasap dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Kurşunların isabet ettiği dükkanda hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler olay yerinde çalışma yaptı. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olay öncesi ve sonrasına yönelik tüm kamera görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin olaydan önce bir akaryakıt istasyonuna girdiğini, plakayı kapattıklarını ve yakıt alarak ödeme yaptıktan sonra olay yerine gittiklerini tespit etti.