Kasap dükkanından 90 bin TL çalmışlardı: İşte yeni gelişme...

"ÖZÜR DİLEDİLER; ŞİKAYETİMİZDEN VAZGEÇTİK"

Çapan " Biz şikayetimizden vazgeçtik. Sonuçta paramızı da getirdiler öyle ifade ettiler. Özür dilediler. Normalde paranın oraya konulmaması gerekiyor ama Volkan kardeşimiz orada bir dalgınlık yaşamış. Onlar da onun boşluğundan faydalanmış poşeti alıp götürmüşler. Bundan sonra kendisi daha dikkatli olacaktır zannedersem. Paranın tamamını eksiksiz bir biçimde iade aldık. Sizin de büyük katkınız oldu. Bizi arayanlar da oldu size de ayrıca teşekkür ediyorum " dedi.