Kasksız sürücü kusurlu sayıldı

İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü, otomobille çarpıştıktan sonra burnunda şekil bozukluğu oluştuğu gerekçesiyle tazminat davası açtı.Sürekli ve geçici iş göremezlik ile geçici bakıcı gideri talep eden sürücüye, otomobil sürücüsü kask takmamasının zararın artmasında etkili olduğunu öne sürdü. Ticaret Mahkemesi ve Adli Tıp raporları, kask takmamanın kusur artırıcı etken olduğunu kabul etti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, motosiklet sürücüsünün zarar artışında katkısı bulunduğu gerekçesiyle tazminatta yüzde 20 müterafik kusur indirimi uygulanmasının yerinde olduğuna karar verdi. 93 bin lira talep edilen tazminat, kask takmama nedeniyle 77 bin 431 liraya düşürüldü. Karar, benzer davalarda emsal teşkil ediyor.