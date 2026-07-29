Kaş’taki alevlerin enerjisi düşürüldü

Antalya
'nın Kaş
ilçesinde dün sabaha karşı çıkan orman yangınının enerjisi havadan ve karadan müdahale sonucu düşürüldü. Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. Kaş ilçesi Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan yoğun müdahale etti. 3 uçak, 8 helikopter, 18 arazöz, 2 iş makinesi ve 135 personelin müdahale ettiği yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirildi. Yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.