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Giriş Tarihi: 29.07.2026

Kaş’taki alevlerin enerjisi düşürüldü

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Kaş’taki alevlerin enerjisi düşürüldü
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Antalya'nın Kaş ilçesinde dün sabaha karşı çıkan orman yangınının enerjisi havadan ve karadan müdahale sonucu düşürüldü. Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. Kaş ilçesi Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan yoğun müdahale etti. 3 uçak, 8 helikopter, 18 arazöz, 2 iş makinesi ve 135 personelin müdahale ettiği yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirildi. Yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ANTALYA #KAŞ

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Kaş’taki alevlerin enerjisi düşürüldü
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