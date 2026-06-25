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Giriş Tarihi: 25.06.2026 23:23 Son Güncelleme: 25.06.2026 23:25

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu’da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İHA
Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Kaza, Kuzeykent Mahallesi 57. Alay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Y. idaresindeki 37 ACC 706 plakalı Opel marka otomobil ile Neslihan K. yönetimindeki 37 AES 320 plakalı Volkswagen marka otomobil, kavşakta çarpıştı.

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kazada kontrolden çıkan Volkswagen marka otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra refüje çıkarak durabildi. Kazada sürücüler ile Neslihan K. yönetimindeki araçta bulunan Ahmet K. ve Ecrin K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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