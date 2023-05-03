Kastamonu’da ’sahte sevgili’ operasyonu:3 kişi tutuklandı

Kastamonu'da bir kadın, sevgili olmak vaadiyle tuzağa düşürdüğü kişiye ailesinin eve geldiğini söyleyerek şantaj yaptı. Tehdit ettikleri kişiden 100 bin TL isteyen şahıslar, vatandaşın evine zorla girerek banka hesabındaki 18 bin TL'yi başka bir banka hesabına havale etti. Şüpheliler, daha sonra tekrar gelerek paranın kalan kısmını alacaklarını söyleyerek evden ayrıldı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Yaşanan olayın ardından vatandaşın ihbarı üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda E.C.G., C.G., S.K., B.Y. ve A.U.Y. ile paranın aktarıldığı hesabın sahibi S.T. gözaltına alındı. S.T., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.C.G., C.G. ve S.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.Y. ve A.U.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.