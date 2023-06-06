Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu’da selin yaraları sarılıyor! Devlet tüm imkanları ile sahada
Giriş Tarihi: 6.6.2023 17:40 Son Güncelleme: 6.6.2023 18:08

Kastamonu’da selin yaraları sarılıyor! Devlet tüm imkanları ile sahada

Kastamonu'da Cumartesi gününden itibaren başlayan ve dün öğle saatlerine kadar devam eden şiddeti sağanak yağış, Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Küre, İnebolu, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinde etkili oldu. Şiddetli yağışlar sonrasında birçok yollar çöktü, ev ve iş yeri sular altında kaldı, tarım arazileri büyük zarar gördü. Yağışların ilk anından itibaren sahada olan ekipler yaraların sarılması için büyük gayret gösteriyor.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Kastamonu’da selin yaraları sarılıyor! Devlet tüm imkanları ile sahada

4 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde başlayıp Pazartesi öğle saatlerine kadar devam eden sağanak yağış Abana, Bozkurt, Çatalzeytin Küre ve İnebolu ilçelerinde etkili oldu. Etkili olan sağanak nedeniyle birçok köy yolunda heyelanlar meydana geldi. Köy yollarında meydana gelen heyelanlar nedeniyle 38 köy ile ulaşım kesildi.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kastamonu İl emniyet Müdürlüğü, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, ilçe belediyeleri, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Kastamonu İl Özel İdaresi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, UMKE, Kızılay, BEDAŞ ekipleri tarafından sahada çalışmalar sürdürülüyor.

Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Küre, İnebolu, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerine bağlı 38 köyde ulaşımda büyük aksamalar yaşanırken ekiplerin yolları yeniden açabilmek için çalışmaları devam ediyor.


Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla Bozkurt Darsu İskeleme Mahallesi ve İnceyazı köyü yolu, Bozkurt Bayramgazi grup yolu ile Bozkurt -Sarıçiçek köy yolu, Hanönü Çaybaşı Köyü yolu başta olmak üzere 8 köy yolu ulaşıma tekrardan açılırken diğer 30 köy yolunda hummalı çalışma devam ediyor.

Ayrıca İnebolu ilçe merkezinde Söke Çayı'nın su debisinin düşmesi ile birlikte çay kenarında biriken molozlar ile selle birlikte gelen atıkların temizleme çalışması ise devam ediyor.

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Kastamonu’da selin yaraları sarılıyor! Devlet tüm imkanları ile sahada
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