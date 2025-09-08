Haberler Yaşam Haberleri Katil anneye müebbet talebi
Giriş Tarihi: 9.9.2025

Geçen haziranda Şişli'de sokakta bulunan bebek cesediyle ilgili soruşturma tamamlandı. Meşrutiyet Mahallesi Rumeli Caddesi'nde meydana gelen olayla ilgili açılan soruşturmada Fas uyruklu anne Hafsa Bjida (30), hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Savcılık iddianamesinde, kadının yeni doğurduğu bebeği beze sarıp çöp poşetine koyarak sokağa bıraktığına yer verildi.



Kadın "kirli çarşaf" koyduğunu ve doğum yapmadığını iddia ederken, yapılan DNA testi ve kamera görüntüleri onu yalanladı. Tutuklanan kadın müebbet hapis talebiyle hâkim karşısına çıkacak.nu yalanladı. Tutuklanan kadın müebbet hapis talebiyle hâkim karşısına çıkacak.
