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Giriş Tarihi: 19.2.2025

Katil berber çıktı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Katil berber çıktı
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde 14 Şubat'ta meydana gelen olayda, Onur Nursoy elinde bıçakla, borç verdiği ancak geri alamadığı arkadaşı İrfan Makraç'ın berber dükkânına gitti. Makraç da tabancasıyla Nursoy'a 4 el ateş etti. Göğsünden vurulan Onur Nursoy olay yerinde ölürken katil zanlısı kaçtı.



Görüntüleri inceleyen polis, kuzeni Emir Makraç'ın, İrfan Makraç'ın kaçmasına yardımcı olduğunu belirledi. Şüphelilerin peşine düşen polis zanlı ve kuzenini boş arazide yakaladı. İrfan Makraç tutuklandı.
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Katil berber çıktı
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