Haberler Yaşam Haberleri Katil İsrail Han Yunus'taki Kızılay merkezini vurdu: 5 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 2.1.2024 18:29

Katil İsrail Han Yunus'taki Kızılay merkezini vurdu: 5 ölü, 3 yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin Kızılayı'nın merkezini iki kez hedef alması sonucu 1'i bebek olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA
Katil İsrail Han Yunus’taki Kızılay merkezini vurdu: 5 ölü, 3 yaralı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 88. günde devam ediyor. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kızılay'ın Han Yunus'taki merkezini bugün 2 kez hedef aldığı bildirildi.

Savaş nedeniyle yerinden olan Filistinlilerin kaldığı binaya gerçekleştirilen saldırıda aralarında 1 bebeğin de bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail ordusunun ayrıca Kızılay çevresi ve El-Emel Hastanesi çevresini de hedef aldığı vurgulandı.

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Katil İsrail Han Yunus'taki Kızılay merkezini vurdu: 5 ölü, 3 yaralı
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