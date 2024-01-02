Katil İsrail Han Yunus’taki Kızılay merkezini vurdu: 5 ölü, 3 yaralı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 88. günde devam ediyor. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kızılay'ın Han Yunus'taki merkezini bugün 2 kez hedef aldığı bildirildi.

Savaş nedeniyle yerinden olan Filistinlilerin kaldığı binaya gerçekleştirilen saldırıda aralarında 1 bebeğin de bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail ordusunun ayrıca Kızılay çevresi ve El-Emel Hastanesi çevresini de hedef aldığı vurgulandı.