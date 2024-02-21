Katil İsrail ordusu, Sınır Tanımayan Doktorlara ait sığınağı vurdu: 2 ölü

Sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı El Mevasi bölgesine girdiği bildirildi. MSF personeli ve ailelerinin kaldığı bir sığınağın bombalandığı belirtilen açıklamada, "Ambulans ekipleri olay yerine ulaştı, meslektaşlarımızın ailesinden en az 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yaşananlardan dolayı dehşete düştük" ifadeleri kullanıldı.Filistinli yerel kaynaklara göre İsrail gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ile Deyr el-Balah kentine saldırı gerçekleştirdi, 34 kişi hayatını kaybetti. İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın doğusunda Ceneyne Mahallesi'nde Ebu El Nur ailesine ait bir evi bombaladı, aralarında çocukların da bulunduğu en az 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Güneydeki Han Yunus kentinde İsrail ordusuna ait tankların El Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivilleri hedef alması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall yaptığı açıklamada, Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne yönelik değerlendirmede bulundu. İsrail'in baskın gerçekleştirerek kışlaya çevirdiği hastanede mahsur kalan hastaları tahliye etmek için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Filistin Kızılayı ile hastaneye giren Whittall, "Bu binalardan birinde 150 hasta var. Yiyecekleri, suları yok, elektrikleri yok. Bu hastanede çok az doktor ve hemşire kaldı. Şartlar korkunç" ifadelerini kullandı. Whittall, "Koridorlarda cesetler var. Hastalar perişan durumda. Burası iyileşme yeri değil, ölüm yeri haline geldi. Bu, yaşanmaması gereken, önlenebilir bir trajedidir" diyerek yaşanan insani krize dikkat çekti.