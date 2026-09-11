’Katile ödül gibi ceza verildi’

Güngören'de Atlas Çağlayan'ın (17) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada 14 yaşındaki E.Ç.'ye verilen 18 yıl 10 ay 15 günlük hapis cezasına Atlas'ın annesi Gülhan Ünlü tepki gösterdi. Atlas'ın mezarı başında açıklamalarda bulunan Ünlü, sanık E.Ç.'ye verilen cezaya istinaf mahkemesinde itiraz edeceklerini söyledi. Acılı anne, "18 yıllık cezanın bizde hiçbir şekilde kabulü yoktur. Bu cezaya zaten istinaf mahkemesinde itiraz edeceğiz. Hakim hanım her iki taraf için de hakkaniyetli bir karar verileceğini söylemişti.

Malesef ki bu hakkaniyetli karar Atlas tarafından olmadı. Mağduru korumadı. Ve ailecek bize verilmiş bir ceza oldu. Katile ödül gibi bir ceza açıkçası" ifadelerini kullandı. Anne Ünlü, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşmek istediğini söyledi. Ünlü konuşmasının devamında, "Sayın Bakanımızla görüşmek istiyordum. Onunla görüşmeye çok ihtiyacım var çünkü şu an Atlas'ın adaleti sağlanmadı. Bu bizim için kabullenilebilir bir karar değil" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör