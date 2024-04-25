Katlettiği kadının ailesini arayıp ‘intihar etti’ dedi

İstanbul Kartal'da lüks rezidansta, evli ve 3 çocuk babası müteahhit Ömer Öktem (48), bir süredir birlikte olduğu estetisyen Selin Yalın (40)'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Öktem daha sonra Yalın'ın eniştesi Mesut T.'yi arayarak, kadının intihar ettiğini söyledi. Mesut T.'nin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri genç kadının koltukta sırt üstü yatar vaziyette olduğunu ve başının arkasında yoğun kanın bulunduğu gördü. Kadının bir elinde de tabanca olduğu tespit edildi.Ayrıca, başka bir kanepe üzerinde 8 fişek bulundu. İfadesinde 8 yıldır imam nikahlı olduklarını iddia eden Öktem, daireye saat 13.00 sıralarında geldiğini, Yalın ile alkol aldıklarını daha sonra tartıştıklarını söyledi. Öktem tabancasıyla duvara ateş ettiğini, daha sonra şarjördeki fişekleri çıkardığını, bu sırada Yalın'ın tabancayı alarak intihar ettiğini iddia etti. Polis merkezine götürülen Öktem, önce yanlışlıkla Yalın'a ateş ettiğini söyledi ardından da cinayeti işlediğini itiraf etti. Öktem, tutuklandı.