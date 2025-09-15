Katliamın nedeni arazi anlaşmazlığı

Batman'ın Beşiri ilçesi Eskihamur köyü yolunda önceki gece seyir halinde olan Mehmet Şanlı'nın (65) kullandığı araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücünün yanı sıra eşi Takibe Şanlı (43), kızı Elanur (9) ve oğlu Akın (6) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı. Takibe Şanlı'nın cenazesi Batman Asri Mezarlık'ta defnedildi. Baba Mehmet Şanlı ile kızı Elanur ve oğlu Akın'ın cenazesi Eskihamur köyünde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.Cenaze törenine, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. Jandarma ekipleri köy giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik çemberi oluştururken, defin sırasında gerginlik yaşanmaması için bölgede hazır bekledi.Silahlı saldırıya uğrayan aile ile saldırganlar arasında hem arazi anlaşmazlığı hem de kız kaçırma nedeniyle husumet olduğu öğrenildi. Mehmet Şanlı'nın kardeşinin husumetli olduğu aileden kız kaçırdığı, iki gün sonra kızın ailesine teslim edildiği öğrenildi. Olay büyümeden sonlandırılmış olsa da taraflar arasında husumet olduğu belirtildi. İki aile arasında yaklaşık iki yıl önce de arazi anlaşmazlığı nedeniyle taşlı ve sopalı kavga çıktığı ve 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.