Kavga ettiği şahsı döner bıçağıyla yaralayan saldırgan tutuklandı

Olay, 26 Nisan'da saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi'nde bir müzikholde meydana geldi. Müzikhole giden Z.K. (52) ile M.Ç. (59) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.K., elindeki döner bıçağıyla M.Ç.'yi yaraladı. Yaralı halde kaçmaya çalışan M.Ç.'yi takip eden Z.K., çevredeki vatandaşlar tarafından durdurularak etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Z.K.'yi döner bıçağıyla birlikte gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından M.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DÖNER BIÇAKLI SALDIRGAN TUTUKLANDI

Emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin, alkolün etkisiyle yaşanan tartışma nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.