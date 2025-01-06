Haberler Yaşam Haberleri Kavgaya birlikte gittikleri arkadaşını öldürmüştü: Kaçan şüpheli Edirne’de firar etmek isterken yakalandı
Giriş Tarihi: 6.1.2025 11:33 Son Güncelleme: 6.1.2025 11:41

Kavgaya birlikte gittikleri arkadaşını öldürmüştü: Kaçan şüpheli Edirne’de firar etmek isterken yakalandı

İstanbul Arnavutköy’de Diren Kaya ile arkadaşı Mikail Gümüş bir başka arkadaşları Uğur T.’nin yanına geçmişte yaşanan alacak verecek meselesini konuşmak üzere gitti. Diren Kaya ile Uğur T. arasında tartışma çıkınca Mikail Gümüş araya girdi. Diren Kaya, Gümüş’e “hem yanımda gelip hem de bana engel oluyorsun” diyerek kasıklarından ateş etti. Ağır yaralanan Gümüş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2025 yılının ilk saatlerinde işlenen cinayetle ilgili şüpheli Diren Kaya’nın daha önceden de yaralamadan kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheli Edirne’den yurt dışına kaçma planları yaparken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kavgaya birlikte gittikleri arkadaşını öldürmüştü: Kaçan şüpheli Edirne’de firar etmek isterken yakalandı

Olay, 1 Ocak 2025 tarihinde yılın ilk saatlerinde Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, firari Diren Kaya ve yakın arkadaşı Mikail Gümüş yine arkadaşları olan Uğur T.'nin işyerine geldi. Yılbaşı eğlencesi yapan ve alkol alan Uğur T. ile aralarında geçmişten kalan alacak verecek konusunu konuşmaya başladılar. Kısa sürede kavgaya dönüşen konuşmada Mikail Gümüş araya girmek istedi ancak Diren Kaya Gümüş'e hem yanımda gelip hem de neden araya giriyorsun diyerek ateş etti. Uğur A.'da başına aldığı kabza darbesiyle yere düştü. Ağır yaralı şekilde yere yığılan Mikail Gümüş kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini 2 gün sonra kaybetti.

Saldırgan Diren Kaya'nın daha öncede Sultangazi ilçesinde bir silahı yaralama olayına karıştığı ve sonrasında olay yerinden kaçtığı polis ekipleri tarafından aranmasının devam ederken bu cinayeti işleyerek tekrardan firar ettiği öğrenildi. Polis ekipleri her yerde arkadaşının katili olan Diren Kaya'yı yakalamak başlatılan çalışmalar devam ediyor.

EDİRNE'DE YURTDIŞINA KAÇACAKKEN YAKALANDI

2025 yılının İstanbul'da işlenen ilk cinayeti olarak kayda geçen olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli Diren Kaya'nın yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma planları olduğu belirlendi. Şüpheli Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince Edirne'de yakalanarak gözaltına alındı.

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Kavgaya birlikte gittikleri arkadaşını öldürmüştü: Kaçan şüpheli Edirne’de firar etmek isterken yakalandı
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