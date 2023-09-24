Kayalıköy Barajı S.O.S. veriyor

Edirne'de yaz aylarında mevsim sıcaklıklarının normalden yüksek seyretmesi, kuraklığı da beraberinde getirdi. Bölge uzun süre yağış alamayınca oluşan kuraklık, tarımı olduğu kadar bölgedeki su kaynaklarını da etkiledi. Edirne'nin içme suyunun yüzde 70'nin karşılandığı Kayalıköy Barajı'nda, su seviyesi DSİ verilerine göre yüzde 9'a kadar düştü. Edirne Belediyesi, vatandaşlara konuyla ilgili cep telefonlarına mesaj göndererek, tasarruf çağrısı yaptı. DSİ'nin verilerine göre, Kayalıköy Barajı'nın yanı sıra aynı bölgede bulunan Kırklareli Barajı'nda doluluk yüzde 16, Edirne'deki Süloğlu Barajı'nda yüzde 41, Kadıköy Barajı'nda yüzde 2, Tekirdağ'daki Naipköy Barajı'nda yüzde 2 ve Çokal Barajı'nda yüzde 54 olarak ölçüldü. DHA