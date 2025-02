Kaybedilen her can, bir fidan oldu

HBB tarafından 6 Şubat Depremlerinde hayatını kaybeden deprem şehidi personellerinin anısını yaşatmak için "Fidan Dikimi" etkinliği gerçekleştirildi. Antakya ilçesi Maraşboğazı mevkiinde oluşturulan hatıra ormanında hayatını kaybeden personeller adına fidanlar toprakla buluştu.

ONLARIN ANISINI YEŞEREN FİDANLARLA ONURLANDIRIYORUZ

Etkinlikte konuşan HBB Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, 6 Şubat'ta yaşanan büyük felakette kaybettikleri çalışma arkadaşlarını, anmak ve onların aziz hatıralarını yaşatmak için bir araya geldiklerini söyledi. Acılarının hala taze, kayıplarının da hala derin olduğunu kaydeden Kandemir, "bugün yasımızı umuda dönüştürmek için bir adım atıyoruz. Bugün burada dikeceğimiz her bir fidan, kaybettiğimiz sevdiklerimizin adını sonsuza dek bu topraklarda yaşatacak birer simge olacaktır. Onlar bu şehre hizmet eden, bu topraklar için çalışan, halkımıza umut olan isimlerdir. Onların anısını yeşeren fidanlarla, büyüyen ağaçlarla, yaşamın ta kendisiyle onurlandırıyoruz. Deprem bizden sadece binaları değil, dostlarımızı, komşularımızı ve ailelerimizi aldı. Ama biz dayanışmamız, sevgimiz ve ayağa kalkma gücümüzle var olmaya devam edeceğiz. Bugün burada toprakla buluşturacağımız her fidan yeşerdikçe bize dostlarımızı hatırlatacak. Rüzgarda hışırdayan her yaprak onlarını sesini kulağımıza fısıldayacak. Kaybettiğimiz canları rahmet ve minnetle anıyorum, ruhları şad mekanları cennet olsun" dedi.

FİDANLAR TOPLAKLA BULUŞTU

Kandemir'in konuşmasının ardından tüm deprem şehitlerinin ruhlarına Kuran okunarak dualar edildi. Duygulu anların da yaşandığı etkinlikte, şehit aileleri ve Büyükşehir yetkilileri tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu. Şehit personellerin yakınları, acılarının hala taze olduğunu ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından unutulmadıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu anlamlı etkinliği düzenleyerek bizleri hatırlayan Büyükşehir yetkililerimize teşekkür ediyoruz" dedi.