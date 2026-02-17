Kaybolan bagaja manevi tazminat

Ankara'dan Mısır'a yapacağı tur seyahati için yolculuk yapan bir vatandaş, İstanbul Havalimanı
'nda aktarma sırasında bagajını alamadı. Yolcuya, havayolu şirketi tarafından valizin yanlışlıkla Moskova uçağına yüklendiği ve daha sonra kendisine ulaştırılacağı bildirildi. Mısır'a ulaştığı halde bagajı kendisine ulaşmayan yolcu yeni kıyafetler ve iletişim masrafları yaptı. Bagaj, Türkiye'ye dönüşünden sonra teslim edilen yolcu dava açtı. Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi, davacının masraflarına ilave olarak manevi tazminata hükmetti. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararı manevi tazminat yönünden bozdu. Dosya Hukuk Genel Kurulu'na taşındı. Hukuk Genel Kurulu da yerel mahkemenin direnme kararını yerinde buldu.