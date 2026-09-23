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Giriş Tarihi: 23.09.2026 17:48

Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

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İHA
Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
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Kaza, Beyşehir-Antalya Kara yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Z.H. idaresindeki otomobil, Beyşehir ilçe merkezi istikametine seyir halindeyken yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

#BEYŞEHİR #KONYA

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Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
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