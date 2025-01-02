Kayınbiraderini öldürdü polisi arayıp ‘intihar’ dedi

Kayseri'de İran uyruklu kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar ihbarında bulunan enişte M.G., katil olduğu anlaşılınca gözaltına alındı. Merkez Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi'nde yaşayan M.G., polisi arayarak kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan'ın intihar ettiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kayınbirader Rasoul'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kayseri Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın intihar değil cinayet olduğunu belirledi. M.G.'nin kayınbiraderi Rasaol ile sözlü tartışma yaşadıktan sonra kavga ettiği, bunun üzerine M.G'nin tabancayla kayınbiraderini ateş ederek öldürdüğü ortaya çıktı. Rasoul Gholamaıan'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından İran'a gönderilirken gözaltına alınan M.G emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.