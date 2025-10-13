Konya'da kanlı hesaplaşma! Kayınpederini öldürdü oğlu silahı alıp onu vurdu! 'Tüm sülaleni geberteceğim!"

OSMAN UYAR

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Ali Musa Özbahar hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması başlanan Ali Musa Özbahar, "Hasan Özbahar ve babam ortak iş yapıyordu. Ancak daha sonra bu ortaklık bozuldu. Hasan Özbahar babama husumet beslemeye başladı. Anneme evde saldırı düzenlediler. Birkaç ay sonrada eşim evi terk etti. Bir gün sonrada Osman Uyar ve Hasan Özbahar babamın evinin önünde silahlı saldırı yaptılar. Osman Uyar, daha sonra her konuda Hasan Özbahar'ı destekledi. Babamla birlikte oturduğumuz yerden başka bir yere taşındık. Bu olaylar benim psikolojimi bozdu. 2025 yılının başlarında beyin kanaması geçirdim. Doktorlar bana uzun zaman semptomlarının olabileceğini bu nedenle kontrole gelmemi istediler. Ameliyattan sonra epilepsi teşhisi de koydular. Ameliyattan sonra 2 ay evde istirahat etti. Bu süreçte eşimle aramızda tartışmalar oluyordu. Daha sonra eşime anlaşmalı boşanmayı teklif ettim. Eşim, çocukların velayetini ve nafaka vermemi istedi. Daha sonra eşimi aradığımda telefonu Osman Uyar açtı ve 'Davayı aç göreceksin' dedi. Olay günü bir çalışanımla sözleşme yapmak için notere gittim. Eşimin kullandığı hat benim adıma kayıtlı olduğu için noterde yaptığımız işlem eşimin telefonuna mesaj olarak gitmiş. Osman Uyar'da bunun boşanma davası ile ilgili veya mal kaçırdığımı zannetmiş" dedi.