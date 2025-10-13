Konya'da kanlı hesaplaşma! Kayınpederini öldürdü oğlu silahı alıp onu vurdu! 'Tüm sülaleni geberteceğim!"

Olay, geçtiğimiz 4 Nisan günü merkez Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yayın Caddesinde yaşandı. Galericilik yapan Osman Uyar, kolonya imalathanecisi dünürü ve aynı zamanda akrabası Mehmet Özbahar'ın işyerine geldi. Uyar, burada çıkan tartışmada ruhsatlı tabancası ile Özbahar'ı öldürdü. Babasının vurulduğunu gören Ali Musa Özbahar ise kayınpederinin elinden silahı aldı. Aracına doğru giden kayınpederinin yeniden silah alıp, kendisine zarar verebileceğini düşünen Özbahar, arabayı koşup kayınpederini öldürdü. Olay yerinde gözaltına alınan Ali Musa Özbahar tutuklandı.
OSMAN UYAR
18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Ali Musa Özbahar hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması başlanan Ali Musa Özbahar, "Hasan Özbahar ve babam ortak iş yapıyordu. Ancak daha sonra bu ortaklık bozuldu. Hasan Özbahar babama husumet beslemeye başladı. Anneme evde saldırı düzenlediler. Birkaç ay sonrada eşim evi terk etti. Bir gün sonrada Osman Uyar ve Hasan Özbahar babamın evinin önünde silahlı saldırı yaptılar. Osman Uyar, daha sonra her konuda Hasan Özbahar'ı destekledi. Babamla birlikte oturduğumuz yerden başka bir yere taşındık. Bu olaylar benim psikolojimi bozdu. 2025 yılının başlarında beyin kanaması geçirdim. Doktorlar bana uzun zaman semptomlarının olabileceğini bu nedenle kontrole gelmemi istediler. Ameliyattan sonra epilepsi teşhisi de koydular. Ameliyattan sonra 2 ay evde istirahat etti. Bu süreçte eşimle aramızda tartışmalar oluyordu. Daha sonra eşime anlaşmalı boşanmayı teklif ettim. Eşim, çocukların velayetini ve nafaka vermemi istedi. Daha sonra eşimi aradığımda telefonu Osman Uyar açtı ve 'Davayı aç göreceksin' dedi. Olay günü bir çalışanımla sözleşme yapmak için notere gittim. Eşimin kullandığı hat benim adıma kayıtlı olduğu için noterde yaptığımız işlem eşimin telefonuna mesaj olarak gitmiş. Osman Uyar'da bunun boşanma davası ile ilgili veya mal kaçırdığımı zannetmiş" dedi.
ALİ MUSA ÖZBAHAR
GÖZÜMÜ KAPATIP ATEŞ ETTİM
Olay anını da anlatan Özbahar, "Dükkanın üst katında otururken babam yanıma gelerek kardeşlerimin yanına gideceğini söyledi. Babam dükkandan çıkarken Osman Uyar ve Mevlüt A'nın geldiğini gördüm. Babam her ikisini dükkana davet etti. Babamın elinden bardakları alıp çay ocağına gittiğim sırada 3-4 el silah sesi duydum. Arkamı döndüğümde babam ve Osman Uyar'ı birbirlerine sarılı vaziyette gördüm. Bu sırada babam yere düştü.
MEHMET ÖZBAHAR
Osman Uyar silahı bana doğrultamaya çalıştığı sırada Mevlüt A. ile birlikte buna engel olduk. Osman Uyar ile birlikte yere düştük. Daha sonra boğuşma esnasında silahı Osman Uyar'ın elinden aldım. Osman Uyar silahı benden geri istedi. Vermeyince 'Seni de sülaleni de geberteceğim' dedi. Kalabalık Osman Uyar'ı oradan uzaklaştırdı. Babamın yanına doğru gittim. Osman Uyar dışarıda arabasına doğru koşuyordu. Bende, başka bir silah alacağını yada arabayı benim üzerime süreceğini, aileme zarar verebileceğimi düşünerek arabanın sağ ön kapısını açtım ve gözümü kapatarak Osman Uyar'a doğru ateş ettim" diye konuştu.