Kayınvalide ve kayınpederini ağır yaralamıştı! Cani koca hakkında istenen ceza belli oldu!

Yaralılar hastanelere kaldırılıp tedavi altına alınırken kaçan Mustafa Sazboğaz ise jandarma tarafından yakalanıp hazırlanan suç evrakıyla sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine konulmuştu. Mustafa Sazboğaz için, 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'Mala zarar verme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs ve eşi kasten öldürmeye teşebbüs', 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açılarak 3 kez müebbet hapis cezası istenmişti. Önceki duruşmalarda, eşi Merve S., kayınvalidesi Ülkü S. ve kayınpederi Ramazan S. Mustafa Sazboğaz'ın kendilerini öldürmek istediğini, bıçakladığını ve kendisinden davacı olduklarını ileri sürmüşlerdi. Eşi Merve S., kayınvalide Ülkü S. ve kayınpeder Ramazan S. karar duruşmasına katılmazken, duruşmaya taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Mustafa Sazboğaz duruşmadaki ifadesi ve son sözünde, "Kızımı görmek istemiştim. Hatta Aydın Aile Mahkemesi'ne de başvurdum. Boşanmak istemiyordum. Ben kayınvalidem, kayınbabam olsa da annem, babam gibi sevdiğim için evlerine gittim. Böyle bir olay olduğu için çok pişmanım. Kendilerinden ayrı ayrı özür diliyorum. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.