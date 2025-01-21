Kayıp gencin cesedi bulundu! Önce bıçakladılar sonra yaktılar

Mehmet Karabıyık, evinden çıktıktan sonra bir arkadaşıyla buluşarak, "Boyalıca'daki kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek motosikletiyle Tacir Mahallesi'nden ayrıldı. Ancak, akşam olmasına rağmen eve dönmeyince ailesi, Mehmet'e ulaşmak için telefonla aradı. Telefonuna cevap alamayan aile, durumu yetkililere bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

ACI HABER ORMANLIK ALANDAN GELDİ

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan arama ve soruşturma çalışmaları sonucunda, Mehmet Karabıyık'ın cesedi İznik'e bağlı Derbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Yapılan incelemede, gencin önce bıçaklandığı, ardından yakılarak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.