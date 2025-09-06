Kayıp mobilya ustası inşaatta ölü bulundu

Arnavutköy'de, ailesinin kayıp ihbarı üzerine aranan 54 yaşındaki mobilya ustası, çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu. Karlıbayır Mahallesi Nalan Sokak'ta 6 katlı inşaatın mobilya işlerini yapan Murat K.'dan iki gündür beri haber alamayan yakınları durumu emniyete bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, mobilya ustasının yakınlarıyla inşaat halindeki binaya gitti. Yapılan aramalar sonucunda Murat K. asansör boşluğunda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Murat K.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.