Kayıp Narin, her yerde aranıyor

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde önceki gün 8 yaşındaki Narin Güran, gittiği Kuran kursundan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınmadı. Narin'i arama çalışması Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, 200 jandarma personeli ve jandarmaya ait helikopterle de havadan destekli devam ediyor. Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçen araçlar tespit edildi. Arama çalışmalarının sürdüğü sırada, yol kenarında Narin'in terliği bulundu. Ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterilerek kızlarına ait olduğu belirlendi. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Narin'in babası Arif Güran ile görüşerek devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini söyledi.