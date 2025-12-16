Kayıp olarak aranıyordu: Cansız bedeni varil içerisinde bulundu!
Giriş Tarihi: 16.12.2025 23:31 Son Güncelleme: 17.12.2025 07:20

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sırra kadem basan 64 yaşındaki Sadık Savurtaş, ihbar üzerine yapılan çalışmalarda kendisine ait bahçedeki varilin içerisinde ölü olarak bulundu. Savurtaş’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay, Eseler Mahallesi'nde meydana geldi. Bugün son olarak saat 16.00 sıralarında görülen ve bir daha evine dönmeyen Eseler Mahallesi eski muhtarı Sadık Savurtaş (64) için yakınları kayıp müracatında bulundu.

İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.



Jandarma, yakınları ve mahalle sakinlerinin birlikte yürüttüğü arama çalışmalarında Sadık Savurtaş, saat 20.30 sıralarında kendisine ait bahçede, varil içerisinde ölü olarak bulundu.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Varil içindeki Sadık Savurtaş'ın yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

UZMAN EKİPLER BÖLGEDE İNCELEME YAPTI


İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede inceleme yaptı.



Cumhuriyet Savcısı da Sadık Savurtaş'ın ölü olarak bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.



Yapılan olay yeri araştırmasının ardından Sadık Savurtaş'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



6 YIL ÖNCE "KİM MİLYONER OLMAK İSTER?" YARIŞMASINA KATILMIŞ

Öte yandan, çiftçilikle uğraşan Sadık Savurtaş'ın 6 yıl önce 'Kim milyoner olmak ister?' isimli yarışmaya katıldığı ve bin TL kazandığı öğrenildi.



Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

