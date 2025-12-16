Kayıp olarak aranıyordu: Cansız bedeni varil içerisinde bulundu!

Olay, Eseler Mahallesi'nde meydana geldi. Bugün son olarak saat 16.00 sıralarında görülen ve bir daha evine dönmeyen Eseler Mahallesi eski muhtarı Sadık Savurtaş (64) için yakınları kayıp müracatında bulundu.
İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Varil içindeki Sadık Savurtaş'ın yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
UZMAN EKİPLER BÖLGEDE İNCELEME YAPTI
İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede inceleme yaptı.
Cumhuriyet Savcısı da Sadık Savurtaş'ın ölü olarak bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.
Yapılan olay yeri araştırmasının ardından Sadık Savurtaş'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
6 YIL ÖNCE "KİM MİLYONER OLMAK İSTER?" YARIŞMASINA KATILMIŞ
Öte yandan, çiftçilikle uğraşan Sadık Savurtaş'ın 6 yıl önce 'Kim milyoner olmak ister?' isimli yarışmaya katıldığı ve bin TL kazandığı öğrenildi.