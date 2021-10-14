Kayıp otelci de cinayete kurban gitmiş! 3 gündür aranan Nuri Yıldız’ın cesedi bulundu

Kapıda herhangi bir zorlama olmadığı, katil yada katillere kapıyı Esra Yıldız'ın açmış olabileceği bu nedenle de tanıdık olabileceği değerlendiriliyor. İstanbul
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, otel sahibi Nuri Yıldız'ın olay sabahı eşiyle birlikte araçla evden çıkıp otellerine gittiklerini, akşam ise Esra Yıldız'ın taksiyle eve döndüğünü belirledi. İçi kısmen yanmış olan lüks otomobilin ön cam ile şoför tarafı kapı camının kırık olduğu, kontak anahtarının da üzerinde olduğu belirlendi. Cinayet polisi, tüm aramalara rağmen bulunamayan iş insanı Nuri Yıldız'ın peşine düştü.