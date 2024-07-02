Kayıp profesörün elleri bağlı cesedi bulundu

Eskişehir'de 5 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu (59), Porsuk Çayı'nda elleri iple bağlı halde ölü bulundu. Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda görevli Bekir Karasu, 27 Haziran'da evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve yakınları çevrede yaptığı aramalarda Karasu'ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı belirlendi.Mobese görüntülerinin yanı sıra cep telefonu sinyallerini takip eden polis ekipleri, kırsal Karacaşehir Mahallesi bölgesine yoğunlaştı. Ekiplerin bölgede 4 gün süren kapsamlı aramaları sonucu da Porsuk Çayı'nda ölü bulundu. Ellerinin iple bağlandığı tespit edilen Karasu'nun ölümüyle ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca cinayet soruşturması başlatıldı. Karasu'nun cesedi, savcılık ve polis incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, soruşturma kapsamında 5 şüpheliyi gözaltına aldı.