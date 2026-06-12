Kayra Ataman cinayetinde baba-oğul tutuklanmıştı: Çelişkili ifadeler kafa karıştırdı

Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki bir parkta geçen akşam 16 yaşındaki Kayra Ataman, 17 yaşındaki Talha Erdem Ehlil tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Talha Erdem Ehlil ile babası Burak Ehlil, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİ: BABAMI KİMİN DARP ETTİĞİNİ SORMAYA GİTTİM

Soruşturma kapsamında ifade veren tutuklu şüpheli Talha Erdem Ehlil ise olayın farklı şekilde geliştiğini savundu. Eski sevgilisini parkta Kayra Ataman'ın yanında gördüğünü belirten Ehlil, eve gittiğinde moralinin bozuk olduğunu, durumu fark eden babasının kendisiyle konuştuğunu söyledi.

İfadesinde babasının daha sonra parka gittiğini, dönüşte ise kıyafetlerinin dağınık ve yüzünün çizilmiş olduğunu gördüğünü anlatan Ehlil, bunun üzerine evden bir ekmek bıçağı alarak parka geri döndüğünü belirtti. Ehlil, "Babamı kimin darp ettiğini sordum. Kayra bana ve babama küfür etti. Daha sonra üzerime doğru koşmaya başladı. Kendimi korumak için bıçakladım. Amacım bacağından bıçaklamaktı" dedi.

BABA ŞÜPHELİDEN FARKLI ANLATIM

Tutuklanan Burak Ehlil de ifadesinde parkta gençlerin yanına konuşmak amacıyla gittiğini öne sürdü. Ehlil, "Yanlarına giderek sizinle oturup tanışmak için geldiğimi söyledim. Kayra bana 'Bir sorun mu var?' diye sordu. Daha sonra Talha, Kayra'nın omzuna yumruk attı. Kayra yere düştü. Talha ise parktan kaçtı. Bıçaklandığını görmedim" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör