Kayra’yı öldüren 17 yaşındaki şüpheli ve babası tutuklandı

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Özel bir sağlık meslek lisesinde 9'uncu sınıf öğrencisi olan Kayra Ataman, kız arkadaşıyla parkta yürüdüğü sırada Burak Ehlil ile tartışma yaşadı. Tartışmaya Burak Ehlil'in oğlu Talha Erdem Ehlil'in de dahil olmasıyla olay kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Talha Erdem Ehlil tarafından bıçaklanan Kayra Ataman ağır yaralandı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ataman hayatını kaybetti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Genç öğrencinin cenazesi dün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan Talha Erdem Ehlil ve babası Burak Ehlil, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan baba ve oğul, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Talha Erdem Ehlil'in 9'uncu sınıftan sonra eğitim hayatını bıraktığı ve sanayi sektöründe çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.