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Giriş Tarihi: 11.06.2026 13:06

Kayra'yı öldüren 17 yaşındaki şüpheli ve babası tutuklandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde parkta çıkan kavgada 16 yaşındaki lise öğrencisi Kayra Ataman'ın bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli Talha Erdem Ehlil ile babası Burak Ehlil tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SENA UYANER SENA UYANER
Kayra’yı öldüren 17 yaşındaki şüpheli ve babası tutuklandı
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Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Özel bir sağlık meslek lisesinde 9'uncu sınıf öğrencisi olan Kayra Ataman, kız arkadaşıyla parkta yürüdüğü sırada Burak Ehlil ile tartışma yaşadı. Tartışmaya Burak Ehlil'in oğlu Talha Erdem Ehlil'in de dahil olmasıyla olay kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Talha Erdem Ehlil tarafından bıçaklanan Kayra Ataman ağır yaralandı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ataman hayatını kaybetti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Genç öğrencinin cenazesi dün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan Talha Erdem Ehlil ve babası Burak Ehlil, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan baba ve oğul, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Talha Erdem Ehlil'in 9'uncu sınıftan sonra eğitim hayatını bıraktığı ve sanayi sektöründe çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#ANKARA #ETİMESGUT

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Kayra'yı öldüren 17 yaşındaki şüpheli ve babası tutuklandı
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