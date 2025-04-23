Kayseri ve Kahramanmaraş’ta 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Kayseri Hasan Nuriye Ünlen İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Kutlamalara veliler yoğun katılım gösterdi. Program kapsamında çocuklar, marşlar söyleyip müzik eşliğinde dans gösterileri yaptı. Şiirlerin okunduğu kutlama programında minik öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile yürüdü. Renkli görüntülerin oluştuğu kutlamalar fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

DEPREMZERDE MİNİKLERİN 23 NİSAN COŞKUSU

Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Trabzon Caddesindeki tören düzenlendi. Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından Kadriye Kanburn İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Programda öğrenciler halk oyunları gösterileri sunarak şiirler okudu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ise KAFUM fuar alanında 23 Nisan şenliği düzenledi. Etkinlik için şehrin birçok noktasından fuar alanına ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi. Şenlikte çocuklar lunapark, jonklör gösterisi, şişme oyun alanlarının keyfini çıkardı. Şenlikte ayrıca yarışmalar, palyaço gösterileri ve dene-yap atölye etkinlikleri düzenlendi.