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Giriş Tarihi: 29.3.2022 16:41 Son Güncelleme: 29.3.2022 16:52

Kayseri'de 220 öğrenci nevruz kutlamasında yedikleri pilavdan zehirlendi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de 220 öğrenci nevruz kutlamasında yedikleri pilavdan zehirlendi

Kayseri'de İsmet Akansu İlkokulu'nda düzenlenen Nevruz kutlamasında dağıtılan pilavdan yiyen 220 öğrenci zehirlendi. Öğrenciler Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Merkez Melikgazi İlçesi Tınaztepe Mahallesinde bulunan İsmet Akansu İlkokulu'nda düzenlenen Nevruz kutlamasında öğrenci ve öğretmenlere pilav ve ayran ikram edildi. Pilavı yiyen öğrencilerde karın ağrısı şikayeti olunca okula 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

YEDİKLERİ PİLAVDAN ZEHİRLENDİLER

Okulda fenalaşan 220 öğrenci hastanede tedavi altına alınırken, öğrencilerin yedikleri pilavdan zehirlendikleri anlaşıldı. Zehirlenmelerin pilavda kullanılan yağ nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne giderek yetkililerden bilgi alan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın; "220 öğrencilimiz hastanede tedavi altına alındı. Hepsinin durumu iyi. Yapılan tahlillerde ise önemli bulgular çıkmadı. Bu pilavdan öğretmen, öğrenci ve personel olmak üzere toplamda 800 kişi yemiş. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı" dedi.


Kayseri Valisi Şehmus Günaydın

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Okul yönetiminin Nevruz kutlaması nedeniyle pilavları bir restorana yaptırdığı öğrenildi. İşletme hakkında soruşturma başlatılırken, Tarım İl Müdürlüğü ekipleri ise incelenmek üzere pilavdan numuneler aldı.

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Kayseri'de 220 öğrenci nevruz kutlamasında yedikleri pilavdan zehirlendi
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