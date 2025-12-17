Kayseri’de canlı bomba saldırısında şehit düşen 15 asker dualarla anıldı

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da Zincidere 1. Komando Tugay Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu özel halk otobüsüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 asker şehit olurken 54 asker ise yaralandı.

Saldırının 9. yıl dönümünde hain saldırıda şehit düşen 15 asker törenle anıldı. Törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye başkanları, şehit aileleri, gaziler ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, binlerce yıldır bedel ödeyerek bu topraklara sahip olunduğunu belirterek; "Biz şehitlerimizin ölmediğine inanırız ve şu an 15 şehidimizin bizi gördüğünü biliyoruz. Bizler bayrağı ve vatanı için ölmeyi şeref sayan bir milletiz" dedi.

ŞEHİTLER DUALARLA ANILDI

Şehit Komandolar Durağı'nda toplanan vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Ellerindeki Türk bayrakları ile şehitlerini anmaya gelen vatandaşlar, anıta karanfiller bıraktı. Törende bazı şehit aileleri duygusal anlar yaşadı. Törende vatani görevini 1'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda yapan mavi bereli komandolar şehit askerlerin isimlerini sayarak hep bir ağızdan 'Burada' diyerek bağırdı. Tören komando marşının okunmasıyla son buldu.