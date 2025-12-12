Kayseri’de ’Dur’ ihtarına uymayan sürücü yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yol uygulaması sırasında, dur ihtarına uymayarak, görevli polislerimizi sürükleyip, çarparak olay yerinden kaçmaya çalışan M.A.A. isimli sürücü yakalandı.

YENİ TRAFİK KANUNU TEKLİFİ YOLDA

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre "DUR" İhtarına Uymayan sürücülere, 200 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edilecek.

"DUR İHTARINA UYMADIĞI İÇİN SON 6 YILDA 9 ŞEHİDİMİZ, 16 GAZİMİZ VAR"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Dur ihtarına uymadığı için son 6 yılda 9 şehidimiz, 16 gazimiz var. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz Gereğini Yaparız" dedi.