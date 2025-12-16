Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de feci kaza: İşçi servisi TIR'a ok gibi saplandı! 22 yaralı
Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:54 Son Güncelleme: 16.12.2025 11:03

Kayseri'de feci kaza: İşçi servisi TIR'a ok gibi saplandı! 22 yaralı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde işçileri taşıyan midibüs park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan 22 kişi, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

DHA Yaşam
Kayseri’de feci kaza: İşçi servisi TIR’a ok gibi saplandı! 22 yaralı
  • ABONE OL

Korkutan kaza, saat 08.00 sıralarında İncesu ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 4'üncü Cadde'de meydana geldi. Ali Rıza K. idaresindeki işçileri taşıyan midibüs, park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kazada 22 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Serviste sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. 22 yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de feci kaza: İşçi servisi TIR'a ok gibi saplandı! 22 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz