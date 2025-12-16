Kayseri’de feci kaza: İşçi servisi TIR’a ok gibi saplandı! 22 yaralı

Korkutan kaza, saat 08.00 sıralarında İncesu ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 4'üncü Cadde'de meydana geldi. Ali Rıza K. idaresindeki işçileri taşıyan midibüs, park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kazada 22 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Serviste sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. 22 yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.