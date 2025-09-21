Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de feci olay: Kayalıklardan düşen dağcı hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 21.9.2025 18:06

Kayseri'de Kırlangıç Vadisi’nde tırmanış yaparken kayalıklardan düşen 47 yalındaki N.Ö. yaşamını yitirdi.

DHA
Olay, saat 14.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi Kırlangıç Vadisi'nde meydana geldi. N.Ö. ve beraberindeki bir grup dağcı Erciyes Dağı eteklerindeki vadiye geldi. Grupta yer alan N.Ö., tırmanış sırasında düştü.

DAĞCI OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

N.Ö.'nün arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), polis, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

